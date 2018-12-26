МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Цена на золото вечером укорила темпы роста и остается на максимумах за полгода, поскольку спрос на безрисковые активы продолжает увеличиваться на фоне бюджетного кризиса в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков

По состоянию на 19.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10 долларов, или на 0,82%, до 1282,2 доллара за тройскую унцию. Показатель по-прежнему находится у максимума с конца июня. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 2,61%, до 15,21 доллара за унцию.

"На данный момент трейдеры скупают безопасные активы из-за частичного закрытия правительства США", — полагает глава отдела торговли MKS Афшин Набави (Afshin Nabavi), чьи слова приводит агентство Рейтер. По мнению аналитика, в условиях усиления политических рисков цена на золото может закрепиться в диапазоне 1280–1300 долларов.

Правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в конгрессе отказываются согласовать выделение этих средств.

Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.