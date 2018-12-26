МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером сократил большую часть дневного снижения по отношению к доллару и евро на фоне скачка рынка нефти более чем на 6%, в район отметки 54 доллара за баррель марки Brent.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 20.35 мск повышался на 34 копейки, до 69 рублей, курс евро — на 21 копейку, до 78,46 рубля. Днем в среду доллар и евро обновили максимумы с сентября, поднявшись до 69,49 рубля и 79,09 рубля соответственно. Этому способствовало сползание цены нефти в течение торгов среды до 50,30 доллара за баррель.

Рынок нефти к 20.29 мск рос на 6,2%, до 53,89 доллара за баррель сорта Brent. "Черное золото" корректируется вверх после того, как потеряло за три предыдущих дня непрерывного снижения почти 12%.