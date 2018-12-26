МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Доллар активно дорожает к основным мировым валютам после заявления главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федеральной резервной системы (ФРС) США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1363 доллара за евро с 1,1394 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимался до 110,88 иены со 110,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,43%, до 96,97 пункта. Ранее в ходе вечерних торгов американская валюта дешевела к евро.

Во вторник рынки США были закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Ранее в среду Кевин Хассетт заявил газете The Wall Street Journal, что глава Федрезерва Джером Пауэлл сохранит свою должность, несмотря на недовольство его работой президента страны Дональда Трампа. Экономический советник уточнил, что Пауэлл "с вероятностью в 100% продолжит работу".

В понедельник Трамп в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Трейдеры с осторожностью восприняли высказывания Трампа в адрес ФРС, на фоне чего доллар подешевел к иене до минимума за 4 месяца.