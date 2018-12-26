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МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Рубль в среду вечером сократил большую часть дневного снижения по отношению к доллару и евро на фоне скачка рынка нефти более чем на 6%, в район отметки 54 доллара за баррель марки Brent.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 21.52 мск повышался на 29 копеек, до 68,95 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 78,33 рубля. Днем в среду доллар и евро обновили максимумы с сентября, поднявшись до 69,49 рубля и 79,09 рубля соответственно. Рынок нефти к 21.53 мск растет на 6,7%, до 54,16 доллара за баррель сорта Brent. "Черное золото" корректируется вверх после того, как потеряло за три предыдущих дня непрерывного снижения почти 12%.

Курс рубля большую часть торгов среды игнорировал попытки нефти скорректироваться вверх после обвального падения в предыдущие дни. Впрочем, эти попытки не были впечатляющими. Поддержка российской валюте уменьшилась после прохождения пика налогового периода декабря. Близость психологически значимых — круглых уровней (70 рублей по доллару и 80 рублей по евро) провоцировала спекулянтов на попытки их тестирования, отмечают трейдеры.

Сегодняшний аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ прошел удачно и состоялся по одной простой причине: ведомство предложило инвесторам очень интересный выпуск с небольшим объемом, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари". Ведомство в полном объеме разместило ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 7,29 миллиарда рублей при спросе в 19,94 миллиарда рублей. "На фоне новостного вакуума и небольшой паузы в потоке внешнего негатива Минфин как раз и успел привлечь средства. Впрочем, рублю это поддержки не оказало", — сказала Бодрова.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,4-69,6 рубля, евро – в коридоре 78-79,4 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club. В ближайшее время пара доллар/рубль останется в коридоре 68,90-69,70, шансы российской валюты на стремительную коррекцию вверх небольшие, оценила Бодрова.