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МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Сеть алкогольных магазинов "Красное&Белое" подтверждает факт обысков на всех складах компании и в офисе, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы подтверждаем, что сегодня, 26 декабря 2018, года около 9 часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН", — сказали в компании.

Представитель сети также сообщил, что "работа компании парализована полностью". Он уточнил РИА Новости, что речь идет о складах и офисе.

Сеть алкомаркетов "Красное&Белое" была основана предпринимателем Сергеем Студенниковым в 2006 году. Сейчас сеть магазинов компании насчитывает свыше 6,5 тысячи объектов в 56 регионах России.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка сети "Красное&Белое" в 2017 году увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.