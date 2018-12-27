МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США по итогам среды подскочили на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,99%, до 22878,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,84%, до 6554,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,96%, до 2467,75 пункта.

Во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник фондовые индексы США упали до минимумов за 1,5 года на опасениях вокруг бюджета американского правительства.