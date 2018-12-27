МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет, удешевление доллара и опасения вокруг состояния мировой экономики поддерживают котировки на металл, сдерживает рост цены ослабление опасений вокруг США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,7 доллара, или на 0,13% — до 1271,45 доллара за тройскую унцию. Показатель остается у максимальных уровней с июня. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,21% — до 15,07 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 96,89 пункта. Удешевление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Цены на золото в основном получают поддержку со стороны спроса на безопасные активы в связи с опасениями вокруг состояния глобальной экономики и возросшей волатильности рисковых активов", — сказала агентству Рейтер аналитик Religare Broking Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva).

Сдерживает удорожание золота ослабление напряженности между США и КНР после новостей СМИ о том, что правительственная делегация США посетит Пекин для торговых переговоров. Сообщалось, что это произойдет во вторую неделю января 2019 года. Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому снижение глобальных рисков негативно отражается на стоимости металла.