МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов уверенно растет на фоне подскока американского фондового рынка.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 1,2%, до 2336 пунктов, индекс РТС — на 1,6% — до 1070 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США.

Стоимость нефти с утра снижается на 1,4%, до 54,51 доллара за баррель по марке Brent.