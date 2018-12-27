МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг растет в рамках коррекции второй день подряд вслед за скачком вверх в среду биржевых индексов США.

Участники российского рынка акций игнорируют сползание вниз и резко возросшую волатильность рынка нефти, отмечают аналитики.

К 16.35 мск рублевый индикатор Мосбиржи повышался на 1,1% — до 2335 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7% до 1061 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

2-Й ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в четверг растет второй день подряд по основным биржевым индексам.

Позитив пришел с рынка акций США. Основные фондовые индексы США на прошлых торгах подскочили на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США.

Рынок нефти также широко колеблется после резкого падения накануне празднования католического рождества. В сочельник 24 декабря цена нефти обвалилась на 6,2%, затем, после рождественских раздумий, нефть взлетела 26 декабря на 9,4% и вот опять сползает вниз. После таких широких колебаний рынку, чтобы стабилизироваться, необходимо будет время, в течение которого колебания, хотя и будут затухающими, но довольно широкими по сравнению с обычными, говорят эксперты.

В лидерах роста на российском рынке в четверг – ГДР En+ (+4%), акции "Русала" (+3,9%), "Газпрома" (+2,4%), "Яндекса" (+2,4%), "Полюса" (+2,1%). Подешевели акции "Газпром нефти" (-4%), "Мосэнерго" (-1,8%), "Юнипро" (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись к сопротивлениям 2340 и 1070 пунктов, после чего отступили вниз ввиду ухудшения внешнего фона, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Во второй половине дня можно ожидать ухудшения настроений в случае негативной динамики на биржах США, а главное – усиления падения нефтяных цен. Пока что рынки не покидает высокая волатильность", — добавила она.

С открытием торгов на американских биржах российские индексы могут растерять позитивный настрой и перейти на отрицательную территорию, полагают аналитики "Финама".