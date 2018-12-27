МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бумаги "Газпром нефти" по итогам торгов четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) упали в цене на 5% на фоне заявлений главы компании Александра Дюкова о том, что она не планирует пересматривать инвестпрограмму на 2019 год и свои стратегические цели по росту добычи из-за нового соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные биржи.

На закрытии торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпром нефти" снизилась на 5,01%, до 24,65 доллара.

Цена бумаг "Роснефти" выросла на 0,3%, до 6,01 доллара, "Новатэка" — опустилась на 1,49%, до 164,8 доллара, "Лукойла" — на 2,92%, до 69,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,78%, до 4,31 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,64%, до 18,58 доллара, НЛМК — на 1,03%, до 22,01 доллара, "Северстали" — на 0,29%, до 13,57 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,48%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 0,42%, до 10,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,66%, до 15 долларов.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 2,9%, до 12,4 доллара, "Ленты" — выросла на 1,31%, до 3,1 доллара. Бумаги АФК "Система" опустились в стоимости на 1,32%, достигнув 2,24 доллара.