МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх второй день подряд, отыгрывая предыдущее снижение, продолжавшееся на протяжении нескольких дней.

Участники российского рынка акций проигнорировали сползание рынка нефти и западных фондовых индексов, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,82% — до 2327,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33% до 1056,61 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

2-Й ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в четверг вырос второй день подряд по основным биржевым индексам. Игроки корректировали предыдущее снижение российского рынка акций, длившееся на протяжении нескольких дней.

Рынок нефти широко колеблется после резкого падения накануне празднования Рождества. В сочельник 24 декабря цена нефти обвалилась на 6,2%, затем, после рождественских раздумий, нефть взлетела 26 декабря на 9,4% и вот опять сползает вниз – более чем на 4%. После таких широких колебаний рынку, чтобы стабилизироваться, необходимо будет время, в течение которого колебания, хотя и будут затухающими, но довольно широкими по сравнению с обычными, говорят эксперты.

В лидерах роста на российском рынке в четверг оказались ГДР "Русагро" (+4,7%), En+ (+3,1%), акции "Русала" (+3%), "Яндекса" (+2,6%), "Полюса" (+2%). Подешевели акции "Газпром нефти" (-4,3%), "Мосэнерго" (-1,9%), ФСК ЕЭС (-1,8%), "Юнипро" (-1,8%), "Магнита" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе, но отступили от максимумов сессии и сопротивлений 2340 и 1070 пунктов, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Ближайшими поддержками для индикаторов выступают уровни 2320 и 1040 пунктов, соответственно. С технической точки зрения обоим индексам в рамках роста последних двух дней удалось снять краткосрочную перепроданность, что позволяет "медведям" с большей легкостью вернуться к продажам", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС – в коридоре 1040-1070 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.