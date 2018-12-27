МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль днем снижался к доллару и к евро на фоне возобновившегося сползания рынка нефти.

Приближение длинных новогодне-рождественских выходных в России оказывает давление на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск повышался на 95 копеек — до 69,64 рубля, курс евро — на 1,7 рубля до 79,69 рубля. Ранее в четверг доллар и евро обновили максимумы с сентября, поднявшись до 69,7 рубля и 79,7 рубля, соответственно.

РУБЛЬ ИДЕТ ВНИЗ

Рубль снижался против доллара и евро, отыгрывая сползание стоимость нефти. "Черное золото" широко колеблется после резкого падения накануне празднования Рождества. В сочельник 24 декабря цена нефти обвалилась на 6,2%, затем, после рождественских раздумий, нефть взлетела 26 декабря на 9,4% и вот опять сползает вниз – более чем на 3%. Возросшая волатильность на американском фондовом рынке понижает аппетит к риску и соответственно – спрос на нефтяные фьючерсы, говорят эксперты.

Приближение длинных новогодне-рождественских каникул в России повышает риски высокой волатильности и геополитики для рубля, отмечают трейдеры.

Попытки словесных интервенций не оказали должного влияния. Оснований говорить о нестабильности российского рубля нет, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

В итоге, доллар и евро повышались вечером на 1,4-2,2%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 3,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent после недавнего сползания в район 3,45 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Рубль к вечеру перешел к более активному ослаблению против доллара и евро, отметила Елена Кожухова, из компании "Велес Брокер".

Обе основные резервные валюты, судя по всему, нацелились на психологически важные отметки 70 рублей и 80 рублей, соответственно, добавила она.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,2-69,4 рубля, евро – в коридоре 77,7-79,1 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.