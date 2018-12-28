МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром незначительно снижается в рамках коррекции после роста в четверг на фоне глобальных рисков, связанных с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65 доллара, или на 0,05% — до 1280,45 доллара за тройскую унцию. Показатель остается у максимальных уровней с июня. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,18% — до 15,338 доллара за унцию.

"Люди воспринимают золото как наиболее предпочтительный безопасный актив на данный момент", — цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лэна (Brian Lan), который отмечает в качестве причин экономические и политические риски. Среди них – напряженность между США и КНР и частичное закрытие правительства США. Глобальные риски традиционно поддерживают стоимость золота как защитного актива.

В четверг агентство Рейтер сообщило, что президент США Дональд Трамп может уже в январе подисать указ, запрещающий американским компаниям покупку оборудования китайских Huawei и ZTE. Инвесторы восприняли такие новости как возможное новое обострение в торговых отношениях между США и Китаем.

Опасения вокруг бюджетного кризиса в США также поддерживают спрос на безопасные активы. Сенат США в четверг не стал рассматривать бюджет и соберется только 2 января, что автоматически продлевает приостановку работы ряда федеральных ведомств ("шатдаун") без утвержденного финансирования.

Камнем преткновения в вопросе бюджета является требование Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств.