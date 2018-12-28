МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов умеренно повышается на фоне позитивной конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 0,4%, до 2337 пунктов, индекс РТС — на 0,3% — до 1059 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра повышается на 2,2%, до 53,88 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США закрыли торги четверга ростом на 0,4-1,1% на макроэкономическом позитиве с рынка труда. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно растут. Только японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,4%.