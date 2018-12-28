МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром растут после снижения днем ранее, нефть марки WTI подорожала уже на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,39% — до 53,99 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,82% — до 45,87 доллара за баррель, минутами ранее удорожание этой марки нефти превышало 3%. В четверг снижение стоимости нефти Brent достигало 5%, WTI — 4%.