МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Акции "Русала" на Московской бирже дорожают почти на 6% на фоне назначения нового председателя совета директоров компании, свидетельствуют данные торгов. Жан-Пьер Тома назначен председателем совета директоров "Русала"

К 11.31 мск акции Русала росли на 5,7%, индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,9%. Ранее в пятницу акции "Русала" дорожали на 6,1%.

Компания ранее в пятницу сообщила, что председателем совета директоров назначен независимый директор "Русала" Жан-Пьер Тома.

Он был введен в совет "Русала" в качестве независимого неисполнительного директора на собрании акционеров в конце июня. Ранее Тома занимал пост спецпредставителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества РФ и Франции и входил в международный консультативный совет "Русала".