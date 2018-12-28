МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют преимущественно позитивную динамику, дешевеют лишь расписки "Газпром нефти", "Норникеля" и "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,08% — до 6,08 доллара, "Лукойла" — на 1,45%, до 70,91 доллара, "Новатэка" — на 0,36%, до 165,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,37%, до 4,37 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,2%, до 24,6 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличивалась на 0,36% — до 1,1 доллара, Сбербанка — на 0,84%, до 10,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,8%, достигнув 15,12 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,03% — до 18,57 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,63%, до 13,65 доллара, НЛМК — на 0,36%, до 22,09 доллара.

Цена расписок "Магнита" росла на 0,4% — до 12,45 доллара, "Ленты" — уменьшалась на 0,73%, до 3,08 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 1,25% — до 2,27 доллара.