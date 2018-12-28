МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать позитивную динамику в пятницу днем после падения на 4-5% по итогам предыдущей торговой сессии, рост мировых фондовых бирж и удешевление доллара оказывают поддержку рынку нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,03% — до 53,8 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,69% — до 45,81 доллара за баррель.

В четверг цены на "черное золото" снижались на 4-5% по обеим маркам. Рост нефтяных цен в пятницу происходит на фоне позитивной динамики фондовых бирж. Основные фондовые рынки США закрылись в плюсе в четверг, хотя в ходе торгов снижались на 2-3%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, завершили торги пятницы в "зеленой зоне", биржи Европы растут более чем на 1,5%.

Помимо этого, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 96,39 пункта. Ослабление курса американской валюты позитивно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Старший аналитик Mizuho Securities Макико Цугата (Makiko Tsugata), чьи слова приводит агентство Блумберг, отмечает, что в следующем году нефтяной рынок, наряду с фондовым, столкнется с еще более высокой волатильностью из-за многочисленных рисков, в число которых входит торговая война США и КНР. "Трейдеры считают, что сокращение добычи, обещанное ОПЕК+, недостаточно для балансирования глобального спроса и предложения", — добавил эксперт.