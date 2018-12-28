МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивной динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% — до 2493,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1267,87 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,1% — до 25504,2 пункта, корейский KOSPI — на 0,62%, до 2041,04 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02% — до 5654,3 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,31% — до 20014,77 пункта.

Большинство индексов Азии выросли на позитиве с Уолл-стрит после рождественских праздников. Накануне Рождества, которое отмечалось 25 декабря (биржи США в этот день были закрыты), американские рынки опустились почти на 2-3%, а в среду подскочили на 5-6%. В четверг в ходе торгов американские рынки коррекционно снижались, но в итоге закрылись в зеленой зоне.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся в минусе в рамках коррекционного снижения после скачка на 4% днем ранее, а также на слабой статистике по безработице в стране. Показатель в ноябре неожиданно вырос до 2,5%, тогда как ожидалось его сохранение на уровне октября в 2,4%.

"Вчера рынки США были очень волатильными. То, что они в итоге закрылись ростом, было облегчением, но из-за волатильности трудно было идти на риск на рынке Токио", — прокомментировал агентству старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути (Eiji Kinouchi).