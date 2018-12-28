МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль днем повышался к доллару и снижался к евро на фоне попыток роста рынка нефти удержаться около 53 долларов за баррель.

Рост спроса на рисковые активы оказывает поддержку рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.34 мск снижался на 14 копеек — до 69,42 рубля, курс евро повышался на 11 копеек, до 79,65 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ

Рубль повышался против доллара и примерно на столько же снижался к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты выше 1,145 доллара на форексе. Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара) почти не меняется при этом — находится около уровня 74 рубля.

Стоимость нефти пытается расти в направлении 54 долларов за баррель после широких колебаний последних дней, отыгрывая сигналы о локальном повышении аппетита инвесторов к риску на мировых рынках. Так, основные фондовые индексы США закрыли торги четверга ростом на 0,4-1,1% на макроэкономическом позитиве с рынка труда. Азиатские индексы в пятницу в основном выросли – на 0,1-1%, западноевропейские рынки днем повышаются на 1,8-2,5%.

Приближение длинных новогодне-рождественских каникул в России снижает рыночную активность, отмечают трейдеры.

В итоге, доллар днем снижался к рублю на 0,2%, евро повышался на 0,2%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 3,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent после недавнего сползания в район 3,6 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Объемы торгов на валютных торгах по предновогоднему низкие, и всё указывает на то, что игроки завершают свои операции по переводу инвестпортфелей в "режим автономного дрейфа" до конца январских каникул, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр".

"Слабость рубля по-прежнему объясняется главным образом сильно дешевеющей нефтью, которая хотя и технически отскочила, но по-прежнему остаётся под колоссальным давлением продавцов", — добавил он.

В конце года, как правило, спрос на рубли снижается, а спрос на валюту растёт в связи с высоким туристическим периодом, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Однако у рубля появился шанс на укрепление за счёт внешнего фона, который характеризуется возвращением аппетита к риску. Плюс может проявляться эффект недельных циклов в спекулятивных сделках. Отечественная валюта заметно ослабла в предыдущие дни и некоторые участники торгов могут фиксировать короткие позиции перед длинными выходными. На будущей неделе активность на рынке будет крайне низкой, поэтому реализовать большие объёмы будет затруднительно", — сказал он.