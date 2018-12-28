МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в следующем году снижения рынка акций РФ по основным биржевым индексам, рубль также останется под давлением к доллару и евро, несмотря на устойчивость рынка нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится (к уровням 28 декабря) на 2,5%, до 2289 пунктов, индекс РТС — на 1,4% до 1051 пункта.

Цена на нефть марки Brent подрастет на 7,5% (на 4 доллара), до 58 долларов за баррель, золото – на 70 долларов (на 5,5%), до 1350 долларов за унцию. Годовая инфляция составит 5,4%, а курс евро к доллару останется неподалеку от уровня 1,145. Курс рубля относительно доллара потеряет 1,5 рубля, до 70,8 рубля, к евро — 1,8 рубля, до 81,3 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Начало 2019 года обещает быть весьма сложным, в январе британский парламент проведет голосование по соглашению о выходе из ЕС, в феврале американский минторг должен вынести решение о том, представляет ли импорт автомобилей угрозу национальной безопасности США, и все эти два месяца будут идти напряженные торговые переговоры между США и Китаем, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

В начале 2019 года "медвежьи" настроения на мировых рынках сохранятся, полагает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие". На текущий момент макростатистика говорит о замедлении темпов роста крупнейших экономик мира – США и Китая, отметил он.

При этом ФРС США собирается поднять базовую ставку до 3% годовых к концу 2019 года, что приведет к удорожанию кредитов и займов, снижению потребительского спроса, и инвестировать будет более выгоднее в госдолг США, чем в акции, добавил Нечаев.

Одновременно цены на нефть в начале года могут опуститься до 43-45 долларов за баррель марки Brent, что соответствует уровню рентабельности части американских нефтедобывающих компаний, разрабатывающих сланцевые месторождения, отметил Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

Волатильность на глобальных рынках в следующем году будет нарастать, считает Анна Кокорева из компании "Альпари".

"Правительство США спасает экономику ценой фондового рынка, на это отчетливо намекал весь год глава ФРС. Повышение ставок – один из способов привлечь капитал. В 2019 году эта линия будет просматриваться отчетливей, и чем больше инвесторы будут в этом убеждаться, тем сильнее будет просадка. Как обычно, коллапс на фондовом рынке США отразится на всех мировых площадках, в том числе и на российской", — добавила она.

Уход нефтяных котировок ниже отметки в 60 долларов за баррель, отток капитала и санкции выступят сдерживающими факторами для роста фондового рынка РФ во второй половине года, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Усиление геополитических рисков и трений на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной останутся факторами риска для российского рынка, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный". На Украине 31 марта 2019 года должны состояться выборы президента, что приведет к возникновению сильной антироссийской риторики, добавил он.

"Вероятно, действующий президент страны будет обращаться к сенаторам США с целью давления на РФ. Это может создать опасения инвесторов относительно инвестиций в российские активы. Отложенный властями США на 2019 год законопроект о санкциях против РФ может оказать существенное негативное влияние. Кроме того, администрация президента США будет обязана применить 3 из 6 предлагаемых мер. Можно предположить, что это будут возражения против предоставления РФ финансовой помощи от международных финансовых институтов и понижение уровня дипломатических отношений. Третья мера, возможно, не будет применена благодаря существующему праву на исключение", — добавил Кочергин.

Впрочем, есть и надежды. Фондовые и товарные рынки входят в 2019 год с довольно низкими стартовыми позициями (базой), рассуждает Александр Головцов из ФК "Уралсиб". После глубокого отката большинства фондовых индексов многие акции стоят гораздо дешевле среднеисторических уровней по отношению к прибыли эмитентов, отметил он.

"Особенно ярко это проявляется на развивающихся рынках, которые в уходящем году скорректировались гораздо серьезнее развитых. Откат фондовых рынков в уходящем году далеко обогнал торможение мировой экономики. Цены нефти и большинства металлов близки к уровням себестоимости добычи или даже ниже. Весьма вероятно, что в наступающем году ФРС приостановит повышение ключевой ставки", — сказал Головцов.

Недавняя коррекция рынков неплохо подготовила инвесторов к умеренно пессимистичному сценарию, поэтому возможное дальнейшее снижение вряд ли будет глубоким, также говорит Вайсберг из ИК "Регион". Особенно если переговоры между США и Китаем все же увенчаются успехом, а ФРС (что весьма вероятно) не повысит учетную ставку более одного раза, добавил он.

Новости о том, что минфин США намерен снять санкции с "Русала", станут основанием для снижения риск-премии для всех российских активов. Реализация этих намерений, в том числе, будет говорить о том, что впоследствии санкции будут вводиться более аккуратно с учетом интересов американских резидентов, считает Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российский рынок акций в 2019 году перейдет в боковой тренд, индекс Мосбиржи при этом будет колебаться в диапазоне 2200-2400 пунктов, оценивает Нечаев из НПФ "Согласие". Помимо давления со стороны ослабления рубля, на рынок акций будет влиять отток средств с развивающихся рынков, добавил он.

Наиболее правдоподобным выглядит консервативный прогноз: диапазон 1800–2300 пунктов по индексу Мосбиржи в течение года, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Причем при среднегодовой цене на нефть ниже 60 долларов за баррель вероятно закрытие года вблизи нижней границы этого диапазона, оценил он.

Индекс Мосбиржи может вновь пощупать отметку в 1800 пунктов, а индекс РТС – 750 пунктов, также полагает Кокорева из "Альпари".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В 2019 году рубль продолжит слабеть по отношению к доллару и евро, считает Нечаев. Многие факторы складываются против укрепления отечественной валюты: падение цен на нефть, которое ОПЕК не удается сдержать; возможное возобновление Центральным Банком РФ покупок валюты; вероятность эскалации конфликта между Россией и Украиной; возможное введение второй части "химических" санкций, говорит он.

Прогноз на 2019 год по паре USD/RUB – 67,5-74,0; по паре EUR/RUB – 76,0-83,0, добавил Нечаев.

Рубль будет умеренно слабеть к доллару ввиду ускорения инфляции, оттока капитала и снижения положительного сальдо торгового баланса, рассуждает Ващенко.

"Ослабление рубля отражает опережающие темпы роста денежной массы к ВВП. В отсутствие резких шоков внешнего характера диапазон пары USD/RUB в течение года оцениваю в 68–80. Движение к верхней границе традиционно ожидаю к концу 2019 года", — добавил он.

Продолжающийся отток капитала вместе с возобновлением интервенций Центробанка делают вероятным снижение курса рубля, хотя и более умеренное, чем в 2018 году, резюмировал Головцов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

На российском рынке в целях инвестирования стоит рассматривать акции компаний-экспортеров с низким долгом и низким санкционным риском, ослабление рубля значительно увеличит их прибыль, отмечает Нечаев. В секторе металлов и добычи самым привлекательным выглядят бумаги "Полюса", оценил он.

Больше шансов развить повышательный тренд — у бумаг финансового и потребительского секторов, полагает Ващенко.

"Они не отыграли фактор увеличения объема кредитов, бумаги продуктовых сетей падали из-за продаж нерезидентов после публикаций квартальной отчетности. Я ожидаю, что период ухудшения операционных показателей в продуктовом ритейле позади. Вместе с тем, позитивной динамики банков и ритейлеров недостаточно, чтобы вытянуть наверх весь рынок", — добавил он.

Надежной инвестицией станут корпоративные облигации крупнейших госкомпаний, считает Кокорева из "Альпари". Экономическая ситуация в стране будет далека от идеальной, на фоне замедления темпов экономического роста и нестабильности на мировых финансовых рынках ставки по долговым бумагам возрастут, отметила она.

"Также стоит присмотреться к золоту. Пожалуй, наступают времена, когда интерес к активу-убежищу вновь начнет расти. А вот "черное золото" вряд ли порадует нас высокими ценами, пока новое соглашение ОПЕК+ не подтвердит свою эффективность", — сказала Кокорева.

Золото — один из тех ликвидных активов, который не повышался в цене последние пять лет, заметил Егоров из Dukascopy Bank. Рост цен на золото, в свою очередь, будет способствует повышению котировок акций российских золотодобывающих компаний, добавил он.

Роль "безопасной гавани" в 2019-м может себе вернуть золото, которое утратило этот статус из-за крепкого доллара и роста в экономике США, также считает Зварич из Промсвязьбанка.

"Ждем роста котировок золота на фоне глобальной турбулентности. Среди драгоценных металлов также обращаем внимание на палладий, котировки которого превысили стоимость золота в первые с 2002 года. Рост спроса на металл стимулирует развитие автомобилестроения. Промышленные металлы будут находятся под давлением из-за ослабления спроса со стороны Китая", — добавил он.

Вложения в валюту не сулят хорошего дохода: отток капитала по сравнению с локальным пиком текущего года должен заметно сократиться, а реализация бюджетного правила при текущих ценах на нефть будет оказывать заметное меньшее давление на курс рубля, полагает Вайсберг из компании "Регион".