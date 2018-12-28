МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цена золота незначительно снижается, однако удерживается при этом на максимумах за полгода на фоне слабости доллара из-за опасений вокруг темпов экономического роста США и "шатдауна" правительства страны, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или 0,02%, до 1281,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,37%, до 15,36 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,39 пункта.

"Более слабый доллар способствует росту цен на золото, а волатильность на фондовых рынках отражает беспокойство трейдеров вокруг экономических перспектив на 2019 год, что также увеличивает востребованность золота", — считает вице-президент Dillon Gage Metals Уолтер Пехович (Walter Pehowich), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Финансовые рынки ожидают замедления роста экономики США в следующем году из-за активного повышения процентной ставки в стране. На этих опасениях индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 128,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 136,4 пункта, продемонстрировав таким образом самое резкое снижение за последние три года.

Ослабление доллара повышает стоимость торгуемого в американской валюте золота, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Дополнительную поддержку золоту как безрисковому активу оказывает политическая неопределенность.