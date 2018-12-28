МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос третий день подряд, отыгрывая предыдущее снижение, продолжавшееся на протяжении нескольких дней.

Неуверенная динамика нефтяных котировок, переходивших от роста к снижению, не помешала восстановлению стоимости российских активов, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 1,32% — до 2358,50 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,90%, до 1066,13 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в пятницу рос третий день подряд по основным биржевым индексам на фоне преобладания позитивной динамики на мировых фондовых рынках. Основные фондовые индексы США закрыли торги четверга ростом на 0,4-1,1% на макроэкономическом позитиве с рынка труда. Азиатские индексы в пятницу в основном выросли — на 0,1-1%, западноевропейские рынки к вечеру повышались на 1,8-2,1%.

Рынок нефти попытался закрепиться выше 54 долларов за баррель, но к вечеру цеплялся за отметку 53 доллара.

Еженедельная статистика отчасти надавила на нефтяные котировки. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшились на 0,1 миллиона баррелей до 441,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 2,9 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,7 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,8 миллиона баррелей — до 41,3 миллиона.

В лидерах роста на российском рынке в пятницу оказались акции "Русала" (+3,5%) на фоне новостей о назначении нового председателя совета директоров компании. Им стал независимый директор "Русала" Жан-Пьер Тома. Ранее Тома занимал пост спецпредставителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества РФ и Франции и входил в международный консультативный совет "Русала". На этом же фоне подорожали и ГДР холдинга En+ (+3,5%).

Также выросли акции НЛМК (+3,3%), "Татнефти" (+2,9% обыкновенные и +2,9% префы), ММК (+2%). Подешевели акции "Россетей"(-1,3%), "Мосэнерго" (-1%), "Мосбиржи" (-0,9%), ЛСР (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В субботу торги проводятся только на Московской бирже (в мире), да и важных событий ожидается немного — "Фосагро" закроет реестр акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, рассуждает Алексей Коренев из группы компаний "Финам".

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2310-2410 пунктов, а РТС — в коридоре 1050-1080 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.