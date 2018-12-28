МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером в пятницу остаётся стабильным и к доллару, и к евро на фоне попыток рынка нефти удержаться в районе 53 долларов за баррель, в то время как после высокой волатильности на мировых рынках в преддверии празднования Нового года наступает затишье.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск снижался на 6 копеек, до 69,50 рубля, курс евро повышался на 3 копейки, до 79,57 рубля. Рубль слабо меняется против доллара и евро на фоне попыток европейской валюты остаться в районе 1,145 доллара на форексе. Мировые фондовые рынки после сильных колебаний ранее на этой неделе пытаются искать равновесие и незначительно прибавляют, сигнализируя о возрождении спроса на рисковые активы.

Стоимость нефти вечером пытается удержаться в районе 53 долларов за баррель после широких колебаний последних дней и отхода вверх от психологически важной поддержки в районе 50 долларов. Еженедельная статистика американского минэнерго отчасти надавила на нефтяные котировки. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшились на 0,1 миллиона баррелей, до 441,4 миллиона, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 2,9 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,7 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,8 миллиона баррелей — до 41,3 миллиона.

Приближение длинных новогодне-рождественских каникул в России снижает рыночную активность, отмечают трейдеры. В итоге доллар и евро вечером меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти находится в районе 3,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 69-70,2 рубля, евро – в коридоре 79-80,4 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Торги на валютной секции Московской биржи будут проводиться 3, 4 и 8 января, на тонком рынке волатильность рублевых пар может значительно вырасти, полагает Анна Кокорева из компании "Альпари". Пара доллар/рубль будет торговаться в районе 69-71, пара евро/рубль – в диапазоне 78-80, оценила она.