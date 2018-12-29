События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 декабря - 9 января
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в период с 31 декабря по 9 января события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|31 дек
|
|
|
|
|4:00
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|50
|49,9
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (декабрь)
|53,4
|
|2 янв
|
|
|
|
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь)
|51,3
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (декабрь)
|50,2
|50,1
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|52,6
|52,4
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|48,6
|48,5
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|49,7
|49,7
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|51,5
|51,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|51,4
|51,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|53,1
|52,5
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|53,9
|
|3 янв
|
|
|
|
|предв.
|EUR
|Испаниия — Изменение количества безработных (декабрь)
|-1,8 тыс
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь)
|53,4
|52,9
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,456%
|
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
|179 тыс
|175 тыс
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|213 тыс
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (декабрь)
|58,4
|
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (декабрь)
|59,3
|58
|предв.
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)
|-8,9%
|2,9%
|предв.
|USD
|США — Продажи нового жилья (ноябрь)
|1 тыс
|1 тыс
|4 янв
|
|
|
|
|
|JPY
|Япония — Биржевые каникулы — раннее закрытие /в 11.40/
|
|
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (декабрь)
|53,8
|
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь)
|0,3%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь)
|1,9%
|
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,2%
|
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|54
|54
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|50,3
|50,4
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|49,6
|49,6
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|52,5
|52,5
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (декабрь)
|-16 тыс
|-12 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (декабрь)
|5%
|5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|51,3
|51,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|51,4
|51,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|50,4
|50,7
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1%
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,9%
|1,8%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (декабрь)
|3,1%
|3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
|155 тыс
|178 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (декабрь)
|62,9%
|
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь)
|161 тыс
|175 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (декабрь)
|3,7%
|3,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (декабрь)
|94,1 тыс
|5 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь)
|-2,4%
|
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (декабрь)
|5,6%
|5,7%
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|54,7
|54,7
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|53,4
|53,4
|18:15
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|18:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|
|
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|
|
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|
|
|7 янв
|
|
|
|
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (декабрь)
|51,3
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|-1%
|10:00
|EUR
|Объём розничных продаж Германии (м/м) (ноябрь)
|-0,3%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь)
|-2,1%
|0,7%
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (декабрь)
|58,4
|
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (декабрь)
|60,7
|60
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (декабрь)
|57,2
|
|8 янв
|
|
|
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|2,316 млрд австрал. долл
|3,2 млрд австрал. долл
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-0,5%
|0,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (декабрь)
|0,3%
|1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (декабрь)
|-1,4%
|
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-55,5 млрд долл
|-53,6 млрд долл
|16:30
|CAD
|США — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-1,17 млрд долл
|
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)
|7,079 млн
|
|9 янв
|
|
|
|
|3:30
|AUD
|Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-1,5%
|-2%
|10:00
|EUR
|Сальдо торгового баланса Германии (ноябрь)
|17,3 млрд евро
|17,7 млрд евро
|13:00
|EUR
|Уровень безработицы (ноябрь)
|8,1%
|8,1%
|16:15
|CAD
|Объём строительства новых домов (декабрь)
|215,9 тыс
|198 тыс
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9 янв
|
|
|
|
|
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018)
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) — див-д 2018
|
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018
|
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) (ао, ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20181229/829590877.html