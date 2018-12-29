МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в период с 31 декабря по 9 января события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
31 дек

 

 

 

 

 

 

 

 
4:00 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь) 0,4%

 

 
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 50 49,9
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (декабрь) 53,4

 

 
2 янв

 

 

 

 

 

 

 

 
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь) 51,3

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (декабрь) 50,2 50,1
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 52,6 52,4
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 48,6 48,5
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 49,7 49,7
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 51,5 51,5
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 51,4 51,4
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 53,1 52,5
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 53,9

 

 
3 янв

 

 

 

 

 

 

 

 
предв. EUR Испаниия — Изменение количества безработных (декабрь) -1,8 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь) 53,4 52,9
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,456%

 

 
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь) 179 тыс 175 тыс
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 213 тыс
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (декабрь) 58,4

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (декабрь) 59,3 58
предв. USD США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь) -8,9% 2,9%
предв. USD США — Продажи нового жилья (ноябрь) 1 тыс 1 тыс
4 янв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JPY Япония — Биржевые каникулы — раннее закрытие /в 11.40/

 

 

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (декабрь) 53,8

 

 
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь) 0,3% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь) 1,9%

 

 
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2%

 

 
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,2%

 

 
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 54 54
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 50,3 50,4
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 49,6 49,6
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 52,5 52,5
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (декабрь) -16 тыс -12 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (декабрь) 5% 5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,2%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 51,3 51,3
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 51,4 51,4
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 50,4 50,7
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,9% 1,8%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (декабрь) 3,1% 3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь) 155 тыс 178 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (декабрь) 62,9%

 

 
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь) 161 тыс 175 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (декабрь) 3,7% 3,7%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (декабрь) 94,1 тыс 5 тыс
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь) -2,4%

 

 
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (декабрь) 5,6% 5,7%
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 54,7 54,7
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 53,4 53,4
18:15 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
18:15 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
19:00 USD США — Запасы сырой нефти

 

 

 

 
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)

 

 

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes

 

 

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/

 

 

 

 
7 янв

 

 

 

 

 

 

 

 
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (декабрь) 51,3

 

 
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (ноябрь) 0,3% -1%
10:00 EUR Объём розничных продаж Германии (м/м) (ноябрь) -0,3% 0,3%
13:00 EUR Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,3%

 

 
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь) -2,1% 0,7%
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (декабрь) 58,4

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (декабрь) 60,7 60
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (декабрь) 57,2

 

 
8 янв

 

 

 

 

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 2,316 млрд австрал. долл 3,2 млрд австрал. долл
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -0,5% 0,4%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (декабрь) 0,3% 1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (декабрь) -1,4%

 

 
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -55,5 млрд долл -53,6 млрд долл
16:30 CAD США — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -1,17 млрд долл

 

 
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь) 7,079 млн

 

 
9 янв

 

 

 

 

 

 

 

 
3:30 AUD Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -1,5% -2%
10:00 EUR Сальдо торгового баланса Германии (ноябрь) 17,3 млрд евро 17,7 млрд евро
13:00 EUR Уровень безработицы (ноябрь) 8,1% 8,1%
16:15 CAD Объём строительства новых домов (декабрь) 215,9 тыс 198 тыс
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/по процентной ставке 1,75% 1,75%

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9 янв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018) 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) — див-д 2018

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) (ао, ап) — див-д 2018