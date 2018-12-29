МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Новогоднее, или предновогоднее ралли – концепция, возникшая на американском рынке ценных бумаг. Она заключается в том, что за одну-две недели до католического Рождества и вплоть до Нового года, а иногда и до начала января, биржевые индексы растут активнее, чем обычно.

Этот феномен связывают как с предпраздничным настроением инвесторов, стремящихся завершить сделки в уходящем году, так и с ростом выплат работающим (бонусы, дивиденды и т.п.). В расчете на эти доходы граждан ритейлеры ожидают скачка продаж, что также сказывается на всеобщем оптимистичном настрое. Радуются и инвесткомпании, поскольку декабрь — наиболее удобный месяц для пополнения индивидуального инвестиционного счета. То есть можно ожидать притока новых средств на фондовый рынок.

Если к этому фону добавляется политический или экономический позитив – а такое бывает довольно часто, поскольку геополитическая напряженность перед Новым годом имеет обыкновение снижаться (либо создается такая иллюзия) – можно ожидать как минимум двукратного роста рынка в сравнении с обычными месяцами.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Родиной понятия "рождественское ралли", или Christmas Rally, являются США. Там оно имеет несколько названий, в том числе, "Ралли Санта-Клауса" или "эффект декабря" (December Effect). Впервые это понятие появилось в "Альманахе Трейдера" в 1972 году. Однако отмечался феномен и раньше. По подсчетам американских экспертов, с 1896 года, с момента основания фондового индекса Dow Jones, его рост в декабре был отмечен в 80% случаев. Если средний рост индекса – 0,5% в месяц, то в декабре этот показатель составляет 1,4%.

Таким образом, инвесторы надеются, что декабрь принесет им дополнительный доход, и эти надежды оправданы. В среднем за неделю новогоднего ралли они могут получить 2,2% доходности, что является очень неплохим показателем. В случае негативных ралли средний доход все равно был положительным — около 1%.

Более того, есть теория, что исход "Ралли Санта-Клауса" может быть индикатором настроений рынка на весь наступающий год. Если изменения положительные, то и весь год будет таким же, и наоборот. Данная гипотеза за 60 лет была верна в 60% случаев. Если зависимость действительно есть, то позитива биржам США в 2019 году ждать не приходится – по оценке аналитиков, этот декабрь остается худшим для американского фондового рынка с 1931 года, несмотря на незначительные отскоки вверх.

РАЛЛИ ДЕДА МОРОЗА

В России новогоднее ралли тоже присутствует, но его история по понятным причинам короче американской, поэтому статистику собрать проще. Значительный обвал вместо роста был лишь во время кризиса 1998 года. С 2000 по 2016 год декабрь показывал позитивную тенденцию в 65% случаев. Средний рост в последний месяц года составлял 5-6%.

При этом российское новогоднее ралли отличается от своего американского аналога. В первую очередь, российское ралли редко бывает бурным. Например, в декабре 2000-го и 2004-го рост российского рынка составил всего 3%. Фаза наиболее интенсивного роста приходится на вторую половину декабря, что дает возможность инвесторам, которые не успели сформировать инвестиционный портфель, "запрыгнуть в уходящий поезд".

Есть еще одна любопытная особенность российского ралли. В нечетные годы рост российского рынка сильнее, чем в четные, когда он может быть символическим или вовсе отсутствовать.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Четный 2018 год не стал исключением из правил — удача была не на стороне инвесторов. Если американские акции периодами демонстрировали восходящую динамику, то российские индексы – и рублевый, и долларовый, либо топтались на месте, либо слабо снижались, либо демонстрировали столь же слабый подъем. Лишь во второй половине декабря наметился некоторый поворот к лучшему, однако значительным его не назовешь (в пределах 1-2% по итогам дня).

Одной из причин этого стал обвал цен на нефть – только за декабрь котировки "черного золота" потеряли около 10%. Однако ситуация на российском рынке акций не всегда коррелирует с нефтяными ценами.

К примеру, в декабре 2002 года рынок нефти продемонстрировал сильнейший рост в 14%. В то же время, на российском рынке темпы ралли оказались одними из самых слабых – индекс РТС вырос всего на 2%. И напротив, в декабре 1999 года российский рынок акций продемонстрировал быстрое и мощное ралли, в то время, как рынок нефти упал на 1%.