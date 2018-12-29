МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в субботу умеренно растет по основным индексам на низких объемах предновогодних торгов, едва превышающих 4,2 миллиарда рублей, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.21 мск рос на 0,43%, до 2368,73 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1068,99 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" увеличивался при этом на 29 копеек, до 69,81 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 80,02 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent увеличивался на 0,57%, до 53,03 доллара за баррель. "В субботу 29 декабря в отсутствие ориентиров и каких-либо новостей российский рынок акций дрейфует. Объемы торгов наблюдается крайне низкие", — отмечает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

Среди лидеров роста – акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,75%), префы "Транснефти" (3,03%), акции "Мосэнерго" (2,7%), "Уралкалия" (2,38%), обыкновенные акции "Мечела" (2,13%), префы "Татнефти" (2,06%), а также акции банка "Санкт-Петербург" (1,99%), "Юнипро" (1,88%), "Акрона" 91,83%) и "Русала" (1,67%). В то же время депозитарные расписки X5 снижаются на 0,92%, акции ОВК – на 0,85%, "Норникеля" – на 0,41%.

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в конце декабря складывается неоднозначной, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес брокер". Оба индикатора в течение месяца достигли уровней в 2255 и 1040 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, после чего отступили от минимумов, но не могли подняться выше уровней в 2365 и 1115 пунктов, что говорит об опасности отскока от данных сопротивлений, поясняет она.

"С другой стороны, способность рублевого индекса устоять выше 2365 пунктов откроет дорогу к росту в район 2500 пунктов, а долларовый индикатор при позитивном внешнем фоне будет стремиться к 1115 пунктам", — полагает аналитик.

Рублевый индекс собирается финишировать в районе 2360 пунктов, долларовый бенчмарк РТС, вероятно, закроется около 1070 пунктов, считает Соснова. Позитивному закрытию сегодня способствуют нейтральное завершение торгов американцами и удержание нефтью Brent планки в 50 долларов за баррель, также отмечает она. "Поскольку сегодня вряд ли ожидаются существенные движения индексов в ту или иную сторону, по итогам 2018 года общий прирост по индексу Мосбиржи может составить 12%, а индекс РТС завершит год с потерей 7,5%", — подсчитывает эксперт.