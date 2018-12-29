МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи за 2018 год вырос на 12,3%, до 2369,33 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 7,42%, до 1068,72 пункта на фоне ослабления рубля к доллару примерно на 18% за этот же период, следует из данных Московской биржи.

Наилучшую динамику по итогам года показал индекс "Нефти и газа" Московской биржи, поднявшийся на 36,29%, индекс "Металлов и добычи", выросший на 8,71%. Индекс "Химического производства" вырос за этот же период на 4,79%.

Индекс "Транспорта" обвалился на 22,28%, "Банков и финансов" — на 20,06%, индекс "Потребительских товаров и торговли" — на 12,85%, "Электроэнергетики" — на 11,42% и "Телекоммуникаций" — на 2,62%.

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