 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 152.910 153.980 153.980 5.364
Роснефть 426.850 432.900 426.850 9.404
Мосэнерго 2027.000 2065.000 2025.000 7.412
Лукойл 4997.000 4997.500 4997.000 285574.346
Сургнфгз 26715.000 26995.000 26.960 1.402
Сургнфгз п 39.230 39.460 39.280 1.809
ГМКННик 13039.000 13050.000 13039.000 242818.869
Полюс Золото 5393.500 5399.000 5399.000 18987.402
Сбербанк 185.710 186.870 186.870 7.631
Сбербанк п 164.640 167.390 164.640 2.163
ВТБ 0.034 0.035 0.034 0.904

 