|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|152.910
|153.980
|153.980
|5.364
|Роснефть
|426.850
|432.900
|426.850
|9.404
|Мосэнерго
|2027.000
|2065.000
|2025.000
|7.412
|Лукойл
|4997.000
|4997.500
|4997.000
|285574.346
|Сургнфгз
|26715.000
|26995.000
|26.960
|1.402
|Сургнфгз п
|39.230
|39.460
|39.280
|1.809
|ГМКННик
|13039.000
|13050.000
|13039.000
|242818.869
|Полюс Золото
|5393.500
|5399.000
|5399.000
|18987.402
|Сбербанк
|185.710
|186.870
|186.870
|7.631
|Сбербанк п
|164.640
|167.390
|164.640
|2.163
|ВТБ
|0.034
|0.035
|0.034
|0.904