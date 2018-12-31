МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index завершил последнюю торговую сессию 2018 года ростом более чем на 1% на новостях о торговых отношениях США и КНР, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,34% — до 25845,7 пункта. При этом австралийский S&P/ASX 20 опустился на 0,14%, до 5646,4 пункта.

Биржи Китая, Японии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с новогодними праздниками. По итогам предыдущей торговой сессии индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% — до 2493,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1267,87 пункта, корейский KOSPI — на 0,62%, до 2041,04 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,31% — до 20014,77 пункта.

В центре внимания инвесторов были торговые отношения США и КНР. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в субботу провел разговор с председателем КНР Си Цзипьпином по вопросам торговли и стороны достигли большого прогресса. Трамп отметил, что если сделка по торговле будет подготовлена, то она будет носить всеобъемлющий характер и охватывать все спорные вопросы.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Позже США перенесли дополнительное повышение пошлин на китайский импорт на 2 марта.