МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки "Лукойла" и НЛМК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,54% — до 6,1 доллара, "Лукойла" — уменьшалась на 0,7%, до 71,16 доллара, "Новатэка" — увеличивалась на 0,35%, до 169,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,64%, до 4,42 доллара, "Газпром нефти" — на 1,43%, до 24,85 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличивалась на 0,14% — до 1,1 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 10,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,73%, достигнув 15,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,56% — до 18,77 доллара, "Северстали" — на 0,63%, до 13,62 доллара, НЛМК — дешевели на 0,16%, до 22,36 доллара.

Цена расписок "Магнита" росла на 0,1% — до 12,63 доллара, "Ленты" — на 5,01%, до 325 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,26% — до 2,28 доллара.