МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, инвесторы отыгрывают сообщения СМИ о том, что США и КНР приступили к разработке торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.27 мск фьючерс на индекс DJIA рос на 0,89%, до 23240 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 6352,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 2505,12 пункта.

Издание Wall Street Journal в воскресенье сообщило со ссылкой на источники, что представители США и Китая начинают выработку сделки по торговле, которая могла бы ослабить напряженность между странами. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем КНР Си Цзипьпином по вопросам торговли и стороны достигли большого прогресса.

Китайский лидер в свою очередь отметил, что двусторонние отношения в настоящий момент находятся на крайне важном этапе, добавив, что делегации двух стран активно ведут работу по реализации достигнутой договоренности по торговым вопросам.

Позитивная динамика нефтяных цен оказывает поддержку стоимости акций энергетических компаний. Бумаги Halliburton на предторгах растут в цене на 1,5%, Chevron — на 1,2%, ConocoPhillips — на 1%.