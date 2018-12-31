МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в последний рабочий день 2018 года торгуются в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,87%, до 23262,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 6619,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2499,57 пункта.

Поддержку американским фондовым биржам в понедельник оказывают комментарии Трампа о ходе деэскалации торгового конфликта США и КНР. Так, американский лидер сообщил, что в субботу провел разговор с председателем КНР Си Цзипьпином по вопросам торговли и стороны достигли большого прогресса. Трамп отметил, что если сделка по торговле будет подготовлена, то она будет носить всеобъемлющий характер и охватывать все спорные вопросы.

Издание Wall Street Journal в воскресенье сообщило со ссылкой на источники, что представители США и Китая начинают выработку сделки по торговле, которая могла бы ослабить напряженность между странами.

Помимо этого инвесторы оценивают корпоративные новости. Ранее в понедельник американский модный дом Michael Kors объявил о завершении сделки по приобретению итальянского конкурента Gianni Versace S.p.A за 1,83 миллиарда евро (2,12 миллиарда долларов). Также компания сменила название на Capri Holdings Limited. Акции Michael Kors Holdings Limited на Нью-Йоркской фондовой бирже растут в цене на 1,4%.