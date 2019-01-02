МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду падением индексов, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая — второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,15% — до 2465,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,91%, до 1256,39 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 2,8% — до 25130,35 пункта, что стало самым сильным снижением по тогам торгов за последние три месяца. Корейский индекс KOSPI снизился на 1,52%, до 2010 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,57%, опустившись до 5557,8 пункта.

Биржи Японии были закрыты в среду в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,31% — до 20014,77 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов оказались статданные из Китая, которые свидетельствуют о начале спада деловой активности в промышленности страны. Так, по версии независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре упал до 49,7 пункта с 50,2 пункта в ноябре. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 50,3 пункта. Кроме того, значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Слабые статданные из Китая усилили опасения относительно перспектив мировой экономики в текущем году. "Мы действительно видим замедление роста мировой экономики, и в Азии также, при этом особенно страдают страны, ориентированные на экспорт", — приводит агентство Рейтер мнение стратега по странам Азии банка ANZ Ирен Чон (Irene Cheung).