МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в первый день торгов 2019 года, подхватив негатив инвесторов в Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 падал на 0,63%, до 6618,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,15%, до 4628,81 пункта, немецкий DAX — на 0,92%, до 10461,76 пункта.

Участники торгов в Европе обратили внимание на пессимистичные настроения инвесторов в Азии. Рынки азиатского региона закрылись в среду снижением, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая.

Так, независимое исследование делового издания Caixin показало, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре упал до 49,7 пункта с 50,2 пункта в ноябре. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 50,3 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Таким образом, снижение деловой активности в промышленности страны зафиксировано впервые за год и семь месяцев.

Оказавшиеся хуже прогнозов данные из Китая усиливают обеспокоенность рынков относительно перспектив мировой экономики в целом. "Индекс PMI в промышленности в Китае снижается быстрее, чем прогнозируют экономисты. Это может говорить о том, что замедление роста мировой экономики и торговая война негативно влияют на промышленную активность в стране", — считает рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказывает и внутренняя статистика. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила в первые часы торгов о том, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре снизился до минимума с февраля 2016 года в 51,4 пункта с ноябрьской отметки в 51,8 пункта. При этом показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.