МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в среду более чем на 1% на фоне распродаж на биржах Азии и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.06 мск фьючерс на индекс Dow Jones опускался на 1,21%, до 22986 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,89%, до 6213,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 2473,5 пункта.

Давление на настроения инвесторов в США оказывает пессимизм участников торгов в Азии и Европе. Рынки азиатского региона закрылись в среду существенным снижением на фоне слабых статданных из Китая. Вслед за рынками Азии в минусе находятся и рынки европейского региона.

Аналитик JFD Brokers Хараламбос Писурос (Charalambos Pissouros) сказал агентству Market Watch, что трейдеры начали 2019 год отказом от рисковых активов после данных Caixin, которые показали снижение деловой активности в производственном секторе страны — впервые с мая 2017 года. "Это усилило опасения относительно замедления роста второй по величине экономики в мире", — сказал эксперт.

Независимое исследование делового издания Caixin показало, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре упал до 49,7 пункта с 50,2 пункта в ноябре. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 50,3 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.