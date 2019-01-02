КИЕВ, 2 янв /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "дочку" Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.

"НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО "Сбербанк" меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов)", — говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Как поясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц — наличных средств, "которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.