Уточняется формулировка 1 и 4 абзацев — Сбербанк не открыл счет, а обеспечил своим клиентам возможность без комиссий сделать пожертвования

МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Сбербанк рассмотрит вопрос об урегулировании задолженности по кредитам пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, выделит 20 миллионов рублей на их поддержку, а также обеспечил для своих клиентов возможность без комиссий сделать пожертвования, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 27 человек, поисковая операция продолжается.

"Сбербанк выделяет 20 миллионов рублей на поддержку пострадавших от взрыва. Также, после проверки всех данных, будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженности по кредитам перед Сбербанком", — сказано в пресс-релизе кредитной организации.

Также банк сообщил, что перечислить пожертвования в пользу пострадавших можно без комиссий через "Сбербанк Онлайн", мобильное приложение, в банкоматах, терминалах и офисах банка.

Сбербанк выражает соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Магнитогорске, сочувствует всем пострадавшим.