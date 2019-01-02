ВАШИНГТОН, 2 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что биржи США возобновят рост после завершения переговоров о торговле.

"У нас был небольшой сбой на фондовом рынке в прошлом месяце", — констатировал Трамп на заседании кабинета министров, который возглавляет президент.

По словам Трампа, у биржи еще "есть куда расти", и они индексы поднимутся, когда будут заключены торговые сделки.

Трамп ввел пошлины против ряда стран, спровоцировав "торговую войну" с ЕС и Китаем. США ведут переговоры о новых торговых сделках, прежде всего с КНР, и заключили при Трампе новое соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой.

С приходом Трампа к власти два года назад биржевые индексы США сначала стремительно росли, однако за 2018 год потеряли 4,6-7%.