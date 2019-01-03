МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января юбилей — за 10 лет биткоин проделал путь от актива, известного только узкому кругу участников крипторынка до популярного инвестиционного инструмента, знакомого даже детям.

Отношение официальных властей к биткоину остается неоднозначным: одни называют его финансовой пирамидой, другие — признают легальным платежным средством. В разных странах его пытались по-разному регулировать, а в некоторых — даже полностью запретить, но по факту именно с него началась новая эра финансового мира, где цифровые активы вошли в число легитимных финансовых инструментов.

"Если не брать во внимание драматические скачки цен, то биткоин за последнее десятилетие проделал путь от простой "игрушки для гиков" до актива, о которой знают и говорят люди по всей планете", — заявил РИА Новости ведущий трейдер United Traders Алексей Марков.

Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создатель выступал под псевдонимом Сатоши Накамото, идентифицировать его до сих пор не удалось. На краудфандинговой площадке Boomstarter даже появился проект по поиску создателя криптовалюты, для этого планируется нанять независимые детективные агентства в США, Японии, России и Великобритании.

Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет Нью-Йоркская фондовая биржа создала индекс биткоина, а Чикагская биржа запустила торги фьючерсами на него. Биткоин вызвал бурное обсуждение темы криптовалют, а некоторые страны пошли дальше — например, Венесуэла создала первую в мире национальную криптовалюту El Petro.

РОЖДЕННЫЙ В ПРОТЕСТЕ

Биткоин был запущен как протест против традиционных финансов и несовершенства банковской системы, — вспоминает управляющий партнер Target AM Сергей Сосульников.

Популярность, по мнению экспертов, криптовалюта смогла завоевать благодаря таким качествам, как приватность, децентрализованность, отсутствие инфляции, скорость и дешевизна транзакций и отсутствие цензуры. За счет своей анонимности биткоин сначала привлек внимание пользователей сети по обмену приватной информацией — так называемого "темного интернета" или "дарквеба", но со временем заинтересовал и остальных.

"Многие обычные люди начали покупать криптовалюту в качестве, хотя и высокорискового, но инвестиционного инструмента. Появились первые более-менее крупные инвестиционные фонды, которые начали инвестировать в биткоин и криптовалюты. Появились деривативы на криптовалюты, такие, как фьючерсы, ETF", — рассказал аналитик "Альпари" Веселин Петков.

Поворотным в истории биткоина стал 2015 год, когда Европейский суд отнес транзакции с этой криптовалютой к платежным операциям с фиатными (необеспеченными — ред.) деньгами. "По сути произошло признание биткоина законным платежным средством", — пояснил вице-президент российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров.

Позже в 2016 году Япония на законодательном уровне наделила биткоин статусом платежного средства, а в США о нем стали говорить как о децентрализованной виртуальной валюте. "При этом Швейцария, как государство, которое традиционно определяет тренды регулирования денежного обращения во всем мире, приравняла биткоин к иностранной валюте, имеющей право на хождение внутри страны", — напомнил Петров.

"За 10-летнюю историю биткоина отношение участников рынка изменилось к нему существенно: немногочисленное сообщество криптоанархистов, энтузиастов и пользователей "темного интернета" сменилось на сообщество венчурных инвесторов, разработчиков проектов и достаточно широкой публики, не имеющей отношение к блокчейну как к таковому", — отмечает эксперт рейтингового агентства ICORating Анастасия Денисова.

ПЕРИОД СТАБИЛИЗАЦИИ

Пик популярности биткоина пришелся на 2017 год, когда его стоимость поднималась до максимальных 20 тысяч долларов, при этом волатильность актива была фантастической: всплески цен сопровождались резкими падениями — инвестор мог потерять до пяти тысяч долларов за сутки. Ажиотаж со временем утих, но эксперты считают, что эра биткоина только начинается — ведь криптовалюта положила основу для развития новой технологии — блокчейн.

Основная проблема криптовалют заключается в том, что их применение крайне ограничено, — считает представитель криптобиржи Binance в России Глеб Костарев. "И хотя появляется все больше сервисов, позволяющих расплачиваться ими за повседневные товары и услуги, их число по-прежнему остается небольшим", — сказал он.

При этом эксперты уверены, что технология, которая лежит в основе биткоина, уже не уйдет с рынка. "Вместо спекулятивных появятся расчетные цифровые активы, которые смогут занять свою нишу и стимулировать экономическое развитие", — полагает Петров из РАКИБ.

Вице-президент РАКИБ отметил, что цена биткоина в будущем будет зависеть от того, как быстро власти смогут навести юридический и технологический порядок на биржевом рынке криптовалют. "Этот период может занять и несколько месяцев и год. На всем его промежутке по-прежнему возможны колебания курса, и падение ниже 3 тысяч долларов. Однако по завершении этого периода начнется этап стабилизации рынка и курса", — прогнозирует он.

"Не думаю, что мы увидим быстрый рост котировок наподобие второй половины 2017 года: люди уже имеют негативный опыт и должны действовать аккуратнее. Совсем негативный прогноз давать не хочется, но вероятность роста цены биткоина даже до 10 тысяч долларов крайне мала", — предупреждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

"Закладываться на большие прорывы в 2019 году не стоит", — согласен Сосульников из Target AM. "Однако плавное восстановление на фоне захода в индустрию институционалов и оформления инфраструктуры будет базовым сценарием. По мере падения цены биткоин становится все более привлекательным для профессиональных участников, в том числе хедж-фондов", — отметил он.