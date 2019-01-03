МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", дорожают лишь расписки "Лукойла" и "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,29% — до 6,16 доллара, "Лукойла" — росла на 0,1%, до 71,67 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,87%, до 167,8 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,64%, до 4,5 доллара, "Газпром нефти" — на 1,09%, до 24,98 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,62% — до 1,12 доллара, Сбербанка — на 0,67%, до 11,1 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,46%, достигнув 15,33 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,48% — до 18,8 доллара, "Северстали" — на 3,19%, до 13,48 доллара, НЛМК — на 0,13%, до 22,55 доллара.

Цена расписок "Магнита" снижалась на 0,04% — до 12,93 доллара, "Ленты" — росла на 2,39%, до 3,11 доллара. Бумаги АФК "Система" уменьшались в цене на 1,42% — до 2,29 доллара.