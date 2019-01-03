МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, сообщение корпорации Apple об ухудшении прогноза продаж смартфонов вызвало опасения инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.04 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 6715,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 4637,42 пункта, немецкий DAX — на 1,24%, до 10448,54 пункта.

"Индексы в Европе сегодня снижаются после того, как Apple снизила прогноз по доходам. Объявление вызвало снижение фьючерсов на индексы США и ударило по азиатским фондовым рынкам", — отмечает рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит издание Wall Street Journal.

Глава Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о том, что темпы продаж iPhone замедляются. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. Корпорация теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

"Сейчас инвесторы перешли на безрисковые активы. Никто не хочет рисковать, потому что ни одна из неопределенностей, с которыми мы сталкиваемся, не была прояснена, будь то Brexit или торговая война", — сказал агентству Рейтер главный экономист Ostrum Asset Management Филипп Вэхтер (Philippe Waechter).