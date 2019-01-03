МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США демонстрируют значительную негативную динамику в начале торгов четверга, в лидерах снижения оказались акции технологической корпорации Apple, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,93%, до 22894,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,19%, до 6519,959 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,83%, до 2464,12 пункта.

При этом акции американской технологической корпорации Apple дешевеют на бирже Nasdaq на 8,87% после ухудшения прогноза выручки в связи с проблемами реализации смартфонов. Падение стоимости акций Apple на открытии торгов достигало 9,5%.

Глава корпорации Apple Тим Кук накануне заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. В письме Кука инвесторам также говорится, что Apple теперь ожидает дохода в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

"Некоторое время на рынках была пословица, что пока у Apple все хорошо, у всех все будет в порядке. Следовательно, предупреждение Apple (о снижении выручки — ред.) — это красный флаг для рыночных наблюдателей", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson)

Инвесторы также с пессимизмом отнеслись к макростатистическим данным США. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил ранее в четверг, что индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в декабре опустился до 54,1% с 59,3% в ноябре. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 57,7%.