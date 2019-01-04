Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 03/01/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром154.470157.110156.2106.411
Роснефть421.800429.150426.0001.707
Мосэнерго2031.0002079.0002055.0002.104
Лукойл4984.5004985.0005007.0003143864.938
Сургнфгз26635.00027.29027.2902.276
Сургнфгз п38.86039.29038.9702.71
ГМКННик12911.00012920.00012993.000823238.868
Полюс Золото5283.0005285.0005299.500147392.857
Сбербанк187.320187.720187.55010.819
Сбербанк п165.820167.970167.9702.515
ВТБ0.0340.0340.0340.725