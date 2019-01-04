|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|154.470
|157.110
|156.210
|6.411
|Роснефть
|421.800
|429.150
|426.000
|1.707
|Мосэнерго
|2031.000
|2079.000
|2055.000
|2.104
|Лукойл
|4984.500
|4985.000
|5007.000
|3143864.938
|Сургнфгз
|26635.000
|27.290
|27.290
|2.276
|Сургнфгз п
|38.860
|39.290
|38.970
|2.71
|ГМКННик
|12911.000
|12920.000
|12993.000
|823238.868
|Полюс Золото
|5283.000
|5285.000
|5299.500
|147392.857
|Сбербанк
|187.320
|187.720
|187.550
|10.819
|Сбербанк п
|165.820
|167.970
|167.970
|2.515
|ВТБ
|0.034
|0.034
|0.034
|0.725