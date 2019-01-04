МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,87% — до 6,24 доллара, "Лукойла" — на 1,35%, до 73,76 доллара, "Новатэка" — на 1,36%, до 171,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,47%, до 4,6 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,4%, до 25,05 доллара.

Стоимость расписок ВТБ поднималась на 1,6% — до 1,14 доллара, Сбербанка — на 1,46%, до 11,14 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,22%, достигнув 15,79 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,82% — до 18,98 доллара, "Северстали" — на 1,51%, до 13,76 доллара, НЛМК — на 0,82%, до 22,86 доллара.

Цена расписок "Магнита" росла на 0,71% — до 13,38 доллара, "Ленты" — на 1,05%, до 3,12 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,34% — до 2,35 доллара.