МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в плюсе на ожиданиях очередного раунда торговых переговоров США и КНР на следующей неделе, игнорируя слабую статистику по зоне евро, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,93%, до 6755,16 пункта, французский CAC 40 — на 1,02%, до 4658,63 пункта, немецкий DAX — на 1,38%, до 10562,5 пункта.

Участники европейских рынков ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая. В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся.

При этом практически не оказала влияние на индексы статистика по еврозоне. Как сообщило в пятницу статистическое агентство Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре 2018 года, по предварительной оценке, составила 1,6% против уровня ноября в 1,9%, опустившись до минимума с апреля. Целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) по инфляции — 2%.

Кроме того, по данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по окончательной оценке, в декабре 2018 года упал до 51,1 пункта с 52,7 пункта в ноябре, обновив минимум более чем за четыре года.