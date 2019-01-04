МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Доллар в пятницу днем торгуется разнонаправленно к евро и иене на фоне новостей относительно торговых отношений США и Китая и опасений негативного влияния конфликта стран на американскую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.48 мск курс евро к доллару рос до 1,1410 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1392 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108 иен за доллар со 107,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 96,15 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости от компании Apple, которые усилили опасения рынка относительно негативного влияния антикитайских пошлин на экономику США. Глава Apple Тим Кук в четверг сообщил, что темпы продаж iPhone замедляются. В интервью телеканалу CNBC он уточнил, что замедление темпов особенно очевидно в Китае. В качестве главной причины он указал торговую войну Вашингтона и Пекина.

"Это является еще одним доказательством, что торговые меры президента США Дональда Трампа против Китая в настоящее время наносят ущерб США точно так же, как и КНР, а не являются, как кажется Трампу, игрой с нулевой суммой, при которой США получает прибыль за счет всех остальных", — сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).

Вместе с тем, трейдеры позитивно оценили сообщения о предстоящих переговорах США и Китая. В ночь на пятницу министерство коммерции КНР объявило, что 7-8 января в стране пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся.