МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу более чем на 1% на новостях о проведении на следующей неделе торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.18 мск фьючерс на индекс Dow Jones рос на 1,13%, до 22916 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 6251,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 2477,5 пункта.

В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся.

"Похоже, что ситуация на рынках изменилась в лучшую сторону в ожидании начала торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе. Положительный эффект наблюдается как на азиатских рынках, так и на американском фьючерсном рынке", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика IG Цзиньгуя Пана (Jingyi Pan).

Кроме того, инвесторы ожидают публикации в пятницу данных по безработице в США за декабрь. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне ноября в 3,7%.