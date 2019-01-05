МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся ростом по индексам Мосбиржи и РТС, поднявшись выше 2400 и 1100 пунктов соответственно; рубль на вечерних торгах уверенно растет в парах с долларом и евро примерно на 1,4%, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос 1,3% — до 2406,5 пункта, индекс РТС — на 2,87%, до 1118,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.51 мск снижался на 0,93 рубля — до 67,71 рубля, курс евро – на 1,03 рубля — до 73,22 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,23% — до 57,2 доллара за баррель.

ПОЗИТИВНЫЙ СТАРТ ГОДА

На утренних торгах на фоне укрепления рубля индекс РТС смог подняться выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, незадолго до закрытия торгов акциями индекс Мосбиржи поднялся выше психологического уровня в 2400 пунктов впервые с 11 декабря на фоне роста цены на нефть по марке Brent выше 58 долларов за баррель.

В целом за два первых торговых дня индекс РТС вырос на 4,61%, индекс Мосбиржи – на 1,57%.

"Сегодня российский рынок закрылся в зеленой зоне, поддерживаемый ростом цен на нефть", — комментирует аналитик ITI Capital Ирина Фомкина.

По ее словам, рост стоимости нефтяных контрактов происходит на фоне действия соглашения ОПЕК и стран, не входящих в картель. Однако после роста более чем на 4% мартовский фьючерс на Brent несколько замедлил рост на фоне недельного отчета управления энергетической информации (EIA) США по запасам сырой нефти в США, добавляет аналитик.

По мнению Сергея Дроздова из "Финама", нефтяные котировки также вверх толкает позитив на рынках США. К текущему моменту американские биржевые площадки прибавляют порядка 3,16-4,16%.

Среди лидеров роста — депозитарные расписки En+ (4,51%), акции МТС (3,37%), "Яндекса" (3,04%), префы "Транснефти" (2,52%), депозитарные расписки Х5 (2,47%), а также акции АФК "Система" (2,45%), обыкновенные акции Сбербанка (2,14%).

Также рост индексов поддержал рост акций "Газпрома" (1,84%), "Новатэка" (1,84%), "Лукойла" (1,35%) и акций "Роснефти" (1,07%).

На этом фоне доллар максимально опускался до 67,51 рубля, евро — до 77,03 рубля.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

На предстоящей неделе российский рынок будет отыгрывать динамику, произошедшую на внешних площадках, за время, пока торги в России не проводились, отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Неделя была достаточно волатильной. Следующая также может быть динамичной. Центральным событием в мире является раунд переговоров США и Китая, который состоится в понедельник. Если переговоры закончатся успешно для США, то, вероятнее всего, мы увидим значительный рывок рынка наверх на 4-6%. Для российского рынка позитивное влияние окажет рост цены на нефть. Ожидаю, что она закрепится в диапазоне 50-60 долларов до конца января", — говорит он.

"Российский рынок, на мой взгляд, будет торговаться в диапазоне 2400-2480 пунктов по индексу Московской биржи. Пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 67-69 рублей", — добавляет аналитик.

По мнению Дроздова из "Финама", возможное снижение российского фондового рынка может начаться примерно с середины января.