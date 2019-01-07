МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом на фоне сильной динамики индексов Уолл-стрит после новостей о торговых переговорах между США и КНР в Пекине, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,72% — до 2533,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,71%, до 1301,41 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,82% — до 25835,7 пункта, корейский KOSPI — на 1,34%, до 2037,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,14% — до 5683,2 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,44% — до 20038,97 пункта.

Американские индексы закрылись в пятницу ростом примерно на 3-4% после новостей о том, что США и КНР проведут переговоры по торговым вопросам 7-8 января. Как сообщило министерство коммерции Китая, американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.

В понедельник утром СМИ сообщили, что торговые переговоры между США и Китаем официально начались в Пекине.

"Возможность продвижения в торговых вопросах между США и КНР означает ослабление сильной тенденции к понижению вокруг прогноза глобального (экономического — ред.) роста", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy).